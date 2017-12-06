Кожне восьме немовля у світі потерпає від забруднення повітря, - ЮНІСЕФ

Майже 17 мільйонів немовлят у світі змушені дихати токсичним повітрям, що може зашкодити розвитку їхніх мізків. Про це в середу, 6 грудня, повідомив у звіті Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ). Загалом у світі проживає 136 мільйонів дітей віком до року, тобто забруднене повітря загрожує кожній восьмій такій дитині.

За даними ЮНІСЕФ, 12,2 мільйона з цих маленьких дітей проживають у Південній Азії. Ще 4,3 мільйона загрожених немовлят живуть у Східній Азії та Тихоокеанському регіоні в умовах, коли забрудення повітря перевищує норму в шість разів. "Частки-забруднювачі шкодять не лише дитячим легеням, що розвиваються, але й розвитку їхніх мізків - а отже, їхньому майбутньому", - заявив виконавчий директор ЮНІСЕФ Ентоні Лейк.

Звіт фонду закликає батьків вживати заходів для захисту дітей від забрудненого повітря, а також спонукає органи влади інвестувати в чисті відновлювані джерела енергії. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує, щоб рівень забруднення повітря не перевищував 20 мікрограм на кубічний метр.

Нагадаємо, що 20 листопада ЮНІСЕФ повідомив, що близько 180 мільйонів дітей у 37 країнах світу нині мають більші шанси жити в бідності, не навчатися в школі та загинути внаслідок насильства, ніж це було 20 років тому. Якість життя кожної дванадцятої дитини в світі погіршилася внаслідок повстань, конфліктів та неефективного державного управління.