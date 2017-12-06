Майже 100 учасників АТО безкоштовно навчаються у херсонських вишах

У вищих навчальних закладах Херсонської області на безоплатній основі здобувають освіту 97 учасників АТО на сході України. Про це заявив заступник голови облдержадміністрації Андрій Балонь під час наради з керівниками закладів вищої освіти області.

Відповідний перелік колишніх військових, які стали студентами, затверджений наказом управління освіти, науки та молоді ОДА «Про затвердження списку демобілізованих військовослужбовців, які проходили службу в зоні проведення АТО та розподілу бюджетних призначень для їх навчання у ВНЗ».

За словами начальника управління освіти, науки та молоді ОДА Євгена Криницького, найбільше демобілізованих учасників АТО навчається у Херсонському державному аграрному університеті (38). Ще 18 у – Херсонській державній морській академії, 16 – у Херсонському національному технічному університеті, 10 – у Херсонському державному університеті, 9 – у Міжнародному університеті бізнесу і права та ще 6 – у Херсонській філії Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.

Під час наради з керівниками вишів було відпрацьовано та обговорено проект договору щодо освіти учасників АТО, згідно з яким буде здійснюватися оплата за їх навчання у вищих навчальних закладах області, повідомляють на сайті Херсонської ОДА.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон