НАТО навесні розгляне прогрес країн-претендентів, - Столтенберг

Країни-члени НАТО розглядатимуть прогрес кожної країни-претендента на членство під час наступної зустрічі міністрів оборони у квітні 2018 року.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі, передає ЄП.

"Політика "відкритих дверей" НАТО є історичним успіхом. Приєднання - це рішення країн-претендентів та 29 країн-членів. Ніхто інший не має права вето", - сказав Столтенберг.

Він також зазначив, що приклад Чорногорії, яка нещодавно приєдналася до НАТО, свідчить про те, що кожна країна-претендент може набути членство в Альянсі.

"Ми згодні з тим, що це історичний успіх, який залишається ключовим фактором євроатлантичної безпеки. Послідовні етапи розширення забезпечили мир у Європі та проклали шлях для європейської інтеграції. Вступ Чорногорії до Альянсу в цьому році є останнім прикладом цього", - сказав Столтенберг.