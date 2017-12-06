НАТО закликає РФ вивести свої сили з території Грузії, - Столтенберг

Міністри закордонних справ країн НАТО підтвердили свою практичну та політичну підтримку Грузії, а також висловили прихильність щодо можливого членства Грузії в Альянсі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАТО, передає ЄП.

Генеральний секретар Єнс Столтенберг висловив подяку Грузії за внесок в євроатлантичну безпеку.

"Особливо це стосується служби висококваліфікованих грузинських військовослужбовців, багато з яких служили в Афганістані, де Грузія робить найбільший внесок серед країн, які не входять до НАТО", - сказав він.

Міністри обговорили поточне співробітництво між НАТО і Грузією, у тому числі планування спільних військових навчань у 2019 році.

"Альянс повністю налаштований на надання Грузії порад та інструментів, необхідних для досягнення можливого членства в НАТО", - додав Столтенберг.

Генеральний секретар підкреслив тверду прихильність НАТО безпеці та територіальній цілісності Грузії.

"Ми стурбовані поглибленням відносин Росії з групами Абхазії та Південної Осетії. Ми закликаємо Росію припинити визнання цих регіонів та вивести свої сили з території Грузії", - сказав він.

Нагадаємо, міністр оборони Канади Харджит Саджан висловив думку, що Північноатлантичний альянс залишається актуальною інституцією, що виконує у світі важливу роль.