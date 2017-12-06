ООН: Ситуація в Ємені вийшла на новий небезпечний рівень

Ситуація в Ємені погіршується і стає все більш невизначеною, особливо після вбивства колишнього президента і загострення збройних зіткнень у столиці країни Сані.

Про це заявив спеціальний посланець генерального секретаря ООН в Ємені Ісмаїл Ульд Шейх Ахмед, закликавши сторони єменського конфлікту терміново відновити мирні переговори, передає Центр новин ООН.

"Після вбивства колишнього президента Алі Абдалли Салеха і ряду лідерів Загального народного конгресу ситуація в Ємені вийшла на новий небезпечний рівень", - заявив спецпосланець після закритого брифінгу в Раді Безпеки ООН.

Він додав, що останні події змінили «політичну динаміку» в Ємені.

Заступник генерального секретаря ООН, координатор надзвичайної допомоги Марк Локок, який також брав участь у брифінгу, нагадав журналістам, що Ємен знаходиться на межі найстрашнішого голоду у світі.

Так, відзначається, що наразі 21 мільйон осіб, у тому числі понад 11 мільйонів дітей, потребують термінової гуманітарної допомоги. 17 мільйонів, а це третина всього населення країни, потребують продовольства. 8,5 мільйона з них вже практично голодують.

У країні зруйновано або виведено з ладу понад половину медичних установ.

У Сані та інших частинах країни останні кілька днів спостерігається активізація повітряного обстрілу і наземних військових операцій.

Тільки за одну ніч було завдано 25 повітряних ударів по Республіканському палацу (колишній палац імаму), мостах і об'єктах цивільної інфраструктури у столиці Сані. Через обстріл неможлива діяльність цілого ряду гуманітарних установ системи ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Після завершення брифінгу голова Ради безпеки ООН, постійний представник Японії при ООН Коро Бешо заявив, що «члени Ради безпеки серйозно стурбовані різкою ескалацією насильства в Ємені».

Напередодні представник Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Ємені заявив, що у Сані за останні чотири дні внаслідок боїв загинули 234 особи і поранення отримали 400.

Як повідомлялося, у понеділок чиновники з партії екс-президента Ємену Алі Абдалли Салеха "Загальний народний конгрес" (GPC) підтвердили, що колишній президент і лідер партії був убитий за межами Сани.

Пізніше президент Ємену Абд Раббо Мансур Хаді виступив із закликом до загального повстання проти хуситів по всій країні.