Парламент Швейцарії обрав президента на наступний рік

Парламент Швейцарії проголосував за призначення Алана Берсе президентом країни на наступний рік.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Swiss info.

45-річний Берсе зараз має посаду віце-президента і міністра внутрішніх справ. Президентське крісло він посяде вперше після того, як став міністром Федеральної ради (уряду) п'ять років тому.

Берсе належить до швейцарської Соціал-демократичної партії. Під час голосування він отримав 190 з 210 голосів у парламенті.

У середу парламент також проголосував за міністра фінансів Уелі Маурер як віце-президента Швейцарії на 2018 рік.

Президента у Швейцарії обирають за принципом "перший серед рівних" серед членів уряду. Кожен міністр стає президентом щонайменше один раз на сім років на один рік.

Президент Швейцарії не є главою держави, оскільки функції глави держави виконують колективно всі члени Федеральної ради. Однак його голос є вирішальним при обговоренні поточних справ на Федеральній раді.