Під час сутичок між прибічниками Саакашвілі та поліцією постраждали 10 людей

Зранку 6 грудня біля Маріїнського парку в Києві в результаті сутичок між прибічниками екс-голови Одеської ОДА, лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі та правоохоронцями постраждали 10 осіб.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.

За їхньою інформацією, в результаті інциденту постраждало вісім правоохоронців і двоє цивільних осіб.

Зазначимо, зранку поліція та СБУ проводила заходи з розшуку та затримання Саакашвілі. У поліції наголошують, що прибічники Саакашвілі чинили супротив і провокували правоохоронців.