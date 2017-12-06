Поліція про сутички у Києві: Кількість постраждалих зросла, активісти застосовували сокири та бензопили

Унаслідок ранкових сутичок у наметовому містечку прихильників Міхеїла Саакашвілі постраждали вже 16 осіб.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, у потерпілих діагностовані закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, переломи та забої кінцівок тощо.

За даними правоохоронців, активісти застосували проти силовиків палиці, сокири та бензопили.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.