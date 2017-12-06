Порошенко підписав закон, який запроваджує пеню за прострочення оплати комунальних послуг

Президент Петро Порошенко підписав Закон "Про житлово-комунальні послуги", який передбачає в тому числі запровадження пені за прострочену оплату житлово-комунальних послуг.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Серед новацій закону - право споживача на зменшення розміру плати за житлово-комунальне господарство в разі їх ненадання, надання в неповному обсязі або погіршення їх якості; введення абонплати за житлово-комунальні послуги, тобто поділ тарифу із зазначенням розміру плати за комунальні послуги та плати власне за послуги з управління - так звану абонплату. При цьому споживач має право не оплачувати послуги (крім теплоенергії) в разі, якщо ними не користується в період тимчасової відсутності в приміщенні більше 30 календарних днів.

Санкціонованим є стягнення пені (з 1 січня 2019 року), за прострочену оплату послуг. Розмір пені встановлюється в договорі зі споживачем, але не може бути нижчим 0,01% суми боргу за кожен день прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу.

Крім того, запроваджується обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності керуючого багатоквартирного будинку за шкоду, заподіяну спільному майну.

Закон набуває чинності через 6 місяців з дати його оприлюднення.