Президент Чехії призначив нового прем'єра

Президент Чехії Мілош Земан призначив лідера руху АНО Андрея Бабіша прем’єр-міністром. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Ceska Televize.

Уряд буде призначено на наступному тижні. Перед цим Земан хоче провести зустрічі з майбутніми міністрами.

"Шановний пане президент, дякую за призначення мене прем’єр-міністром Чехії. Також дякую за позитивне рішення по моїй пропозиції призначити уряд 13 грудня", - сказав Бабіш, пояснивши, що цей день передує важливому саміту ЄС.

Після призначення уряд у 30-денний період має отримати підтримку нижньої палати парламенту.

Зазначається, що голосування за довіру новому уряду може відбутися у січні незадовго перед президентськими виборами. Крім депутатів руху АНО, поки лише комуністи висловили готовність підтримати уряд меншості Бабіша.

Нагадаємо, у кінці листопада чеський уряд на чолі з прем’єром Богуславом Соботкою оголосив про свою відставку.