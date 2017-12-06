Пучдемон назвав умови свого повернення в Іспанію

Екс-глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон та колишні міністри готові повернутися в Іспанію тільки після закриття справ проти них.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на El Mundo.

На даний момент Пучдемон виключає своє повернення до Іспанії.

"Коли ми прибули до Брюсселя, ми мали намір якомога швидше повернутися назад, щоб бути зі своїми родинами і громадянами. Якщо каталонці проголосують за нас, наш обов’язок повернутися", - сказав він.

Однак він висловив сумнів у тому, що Мадрид поважатиме результати голосування.

"Чи буде поважатися рішення громадян, якщо вони проголосують і тим самим продемонструють бажання, щоб уряд припинив переслідування? Нам слід знати відповідь перш ніж повертатися", - заявив Пучдемон.

Поки, за його словами, гарантій немає.

Нагадаємо, що Верховний суд Іспанії відкликав європейський ордер на арешт Пучдемона.