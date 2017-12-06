Путін оголосив про участь у виборах президента РФ

Президент Росії Володимир Путін оголосив про намір висунути свою кандидатуру на виборах президента РФ навесні 2018 року.

Про це він заявив в ході виступу в Нижньому Новгороді, передає УНІАН.

"Я буду висувати свою кандидатуру на посаду президента Російської Федерації", - заявив Путін.

Відзначимо, вибори президента Росії пройдуть 18 березня 2018 року. Путіна вперше обрали президентом у 2000 році, далі він переобирався у 2004. Після чотирирічної роботи на посаді прем'єр-міністра Росії в 2012 році знову переміг на виборах.