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Саакашвілі оголошений у розшук за трьома статтями, - ГПУ

6 грудня, 2017 - 09:25
Фото Миколи Тимченка, "День"

Екс-голову Одеської ОДА, лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі розшукують за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Про це в Twitter повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Саакашвілі оголошено в розшук за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого статтями:

- ч.1 ст. 15 (замах на злочин),

- ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією)

- ч.2 ст. 256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності).

Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції та СБУ.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України оголосила екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі в розшук.

Раніше у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели обшук.

Джерело: День
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