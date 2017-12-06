Саакашвілі оголошений у розшук за трьома статтями, - ГПУ

Екс-голову Одеської ОДА, лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі розшукують за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Про це в Twitter повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Саакашвілі оголошено в розшук за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого статтями:

- ч.1 ст. 15 (замах на злочин),

- ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією)

- ч.2 ст. 256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності).

Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції та СБУ.

1. Оголошено розшук М. Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 КК України. — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 6 грудня 2017 р.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України оголосила екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі в розшук.

Раніше у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели обшук.