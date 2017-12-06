Саакашвілі з бойовиками захопили комітет Верховної Ради, - Луценко

Очільник "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі із прибічниками захопив один із комітетів Верховної Ради. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко в парламенті у відповідь на запитання народного депутата, передає "112 Україна".

"Сьогодні поліція абсолютно законно прийшла, щоб його затримати і доправити до слідчого (Саакашвілі, - ред.). Але він з групою бойовиків захопили комітет ВР, що знаходиться на території готелю "Київ", виламали двері, викинули звідти одного працівника УДО, який охороняв державне приміщення і там "зволили відпочивати"", - сказав Луценко.

Він заявив, що за даним фактом зареєстровано кримінальне провадження.