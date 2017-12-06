Саакашвілі заявив про готовність прийняти слідчих на території наметового містечка

Екс-голова Одеської ОДА, лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявив, що не має наміру приходити на допит в Генпрокуратуру.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Саакашвілі каже, що готовий прийняти слідчого в наметовому містечку.

Він зазначив, що не вважає Юрія Луценка законним генпрокурором і назвав його "зрадником Майдану".

"Сьогодні вночі була провокація. Правоохоронці хотіли мене викрасти з наметового містечка біля Ради, але вони переплутали намети, і їм це не вдалося", - додав Саакашвілі.