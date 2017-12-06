Саакашвілі з'явився у базі розшуку МВС

Екс-голова Одеської облдержадміністрації, лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі з'явився в базі осіб, яких розшукують правоохоронці.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Міністерства внутрішніх справ.

У повідомленні йдеться, що Саакашвілі оголошено в розшук ГУ Нацполіції у місті Києві.

Дата його зникнення - 5 грудня 2017 року. Він обвинувачується за ст.256 ч.2.

Нагадаємо, що Саакашвілі направлено підозру.

Зазначимо, зранку поліція та СБУ проводила заходи з розшуку та затримання Саакашвілі. У поліції наголошують, що прибічники Саакашвілі чинили супротив і провокували правоохоронців.