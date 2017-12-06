Столтенберг: НАТО перебуває у конфронтації з РФ через її агресивні дії в Україні

Лідери країн НАТО планують ухвалити на саміті у липні 2018 року у Брюсселі рішення на подальше зміцнення оборони і стійкості в умовах російської агресії в Україні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО під час засідання міністрів закордонних справ союзників у середу у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

«З огляду на саміт наступного липня, ми погодилися, що повинні продовжувати зміцнення нашої спроможності до стримування та оборони, продовжуючи позитивний діалог та надаючи підтримку нашим партнерам у Східній Європі», - заявив глава Альянсу.

Говорячи про ситуацію в Україні в умовах російської агресії, він відзначив, що рівень напруженості у відносинах між НАТО і РФ є високим, а відносини зазнають викликів.

«Ми перебуваємо у конфронтації з Росією через її агресивні дії в Україні», - наголосив Столтенберг.

Він нагадав, що на Варшавському саміті у 2016 році союзники погодилися, що підхід до Росії, включаючи оборону і діалог, є ефективним.

«Ми зміцнюємо нашу колективну оборони, водночас залишаючись відкритими для діалогу. Ми маємо сталі економічні санкції, і ми використовуємо наші військові канали для комунікації», - пояснив глава Альянсу.

Нагадаємо, Столтенберг закликав РФ вивести свої сили з території Грузії.