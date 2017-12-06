Суд арештував на 2 місяці соратника Саакашвілі

Печерський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави соратнику екс-голови Одеської ОДА, екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Северіона Дангадзе.

Про це написала прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

“Рішенням Печерського суду Северіона Дангадзе заарештовано на 60 діб без альтернативи внесення застави (ст. 110, ч.2 не передбачає альтернативи застави)”, — написала прес-секретар Генпрокурора.