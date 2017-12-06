Світовий банк заявив про підтримку НАБУ

Новостворені антикорупційні органи вже мають здобутки у викритті корупції та боротьбі з нею. Тому, задля подальшої реалізації антикорупційної реформи в Україні, ці органи потребують підтримки.

Таке переконання Голова Світового банку Джим Йонг Кім висловив під час зустрічі з Директором НАБУ Артемом Ситником, що відбулась в рамках Глобального форуму з повернення активів у Вашингтоні, передає прес-служба НАБУ.

У прес-службі відзначили, що під час зустрічі сторони обговорили тиск, який чиниться на НАБУ, хід розслідувань із викриття топ-корупції та перспективи створення Антикорупційного суду в Україні.

У НАБУ також нагадали, що під час останнього візиту до України цього місяця Джим Йонг Кім наголосив на тому, що створення Антикорупційного суду в Україні є критично важливим для подальшого зростання української економіки і, до того ж, його створення є однією з умов співпраці України з Міжнародним валютним фондом.