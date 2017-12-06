Тіллерсон виступив із різкою заявою про агресію Росії в Україні

Агресія Росії проти України та окупація нею українських територій сприймаються Сполученими Штатами та іншими країнами НАТО як найбільша загроза безпеці в Європі.

З такою заявою виступив у середу під час прес-конференції в Брюсселі державний секретар США Рекс Тіллерсон, повідомляє Укрінформ.

"Російська агресія в Україні залишається найбільшою загрозою безпеці Європи та вимагає продовження трансатлантичної єдності в протистоянні цій загрозі", - підкреслив глава американського зовнішньополітичного відомства.

Він наголосив, що союзники Сполучених Штатів по НАТО "твердо стоять" на підтримці суверенітету України та її територіальної цілісності. "Ми не приймаємо намагання Росії змінити міжнародно визнані кордони України або визнати незаконну окупацію Криму", - зауважив Тіллерсон.

Водночас він наголосив, що Вашингтон дав чітко зрозуміти РФ, що "не може повернутися до стосунків як зазвичай у відносинах між НАТО і Росією, якщо Росія продовжуватиме незаконну окупацію України".

Крім того, за його словами, постійне застосування Росією засобів гібридної війни націлене на підрив західних інституцій, "і це є значною перешкодою для нормалізації наших відносин".

Нагадаємо, що НАТО навесні розгляне прогрес країн-претендентів.