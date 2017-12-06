Президент Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив уряду США почати підготовку до переносу туди посольство США, яке раніше було розташоване в Тель-Авіві, передає УНН.

Президент доручив Державному департаменту США розпочати процес переміщення американського посольства з Тель-Авіва до святого міста.

Представники Білого дому прагнули зменшити значення цього кроку, який викликав хвилю невдоволення серед світових лідерів. Вони заявили про визнання Єрусалиму, оскільки столиця Ізраїлю є визнанням "історичної та нинішньої дійсності", а не політичною заявою.

Вони зауважили, що майже всі урядові установи Ізраїлю та парламент знаходяться в Єрусалимі, а не в Тель-Авіві, де США та інші країни підтримують посольства.

Нагадаємо, що Ердоган скликає лідерів мусульманських країн через плани Трампа щодо Єрусалима.