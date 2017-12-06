У Британії розкрили змову з метою вбивства Мей

Спецслужбам Великобританії вдалося розкрити змову, метою якої було вбивство прем'єр-міністра країни Терези Мей. Про це повідомляє Sky News.

Журналістам вдалося дізнатися у поліцейських, що зловмисники планували запустити саморобний вибуховий пристрій у резиденцію прем'єр-міністра на Даунінг-стріт, і в цьому хаосі напасти і вбити Терезу Мей.

Над розкриттям змови кілька тижнів працювали співробітники Скотланд-Ярду, MI5 і поліції Уест-Мідленду.

У даній справі затримано 20-річного Нааймура Закарію Рахмана і 21-річного Мохаммеда Акіба Імрана. Обом висунуто звинувачення у підготовці теракту.

Після успішного завершення операції прес-секретар прем'єр-міністра заявив, що за останні 12 місяців правоохоронним органам вдалося розкрити дев'ять змов, метою яких було вбивство Терези Мей.

Нагадаємо, голова Європейської Комісії (ЄК) Жан-Клод Юнкер заявив про те, що Європейському Союзу і Великобританії не вдалося досягти прориву в переговорах по виходу королівства зі складу ЄС.