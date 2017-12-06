У Будинку офіцерів Вінниці відкрилася військово-патріотична виставка (фото)

З нагоди 26-ї річниці Збройних Сил України Військово-історичного музей Повітряних Сил, який розташований на території Вінницького гарнізону, презентував експозицію «Повітряні Сили України під час виконання бойових завдань в АТО». Серед експонатів представлені моделі винищувачів, літаків, зенітно-ракетних комплексів та іншої сучасної техніки, яка перебуває на озброєнні у Повітряних Силах України.

Найбільшу цінність колекції складають експонати, присвячені українським льотчикам, зокрема пілотам, які загинули в АТО – це Олександр Білий, Дмитро Могилко, Дмитро Майборода. Представлені особисті речі героїв, книги бойових вильотів та навіть «чорна скринька» – бортовий самописець. Доповненням до військової експозиції стала фотовиставка, яку присвятили українським захисникам.

«На такій моделі літака в небо підіймався наш загиблий герой Майборода, а ось на цих винищувачах літав льотчик-снайпер Нікіфоров – повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, – гордо проводить екскурсію директор музею Володимир Дерновий. – Це лише частина експозиції з постійно діючого музею, яка займає два зали. З останніх надходжень маємо пошкоджені ворожими снарядами та осколками фрагменти бронетехніки, прапор з шостої ротації нашого підрозділу «Дика качка». Відвідавши музей, можна побачити не лише справжні літаки і техніку протиповітряної оборони радянського виробництва, яка розташована під відкритим небом, але й ознайомитися з моделями військової техніки німецького Люфтваффе, британських, японських та американських військово-повітряних сил. Словом, маємо унікальні колекції, є що показати і чим зацікавити відвідувачів».

Після презентації виставки у Будинку офіцерів розпочалися урочистості. Відзнаками Президента України, міністра оборони України та командувача Повітряних Сил України відзначили найкращих офіцерів. Завершилося святкування звітним концертом Центру військово-музичного мистецтва Повітряних Сил Збройних Сил України та творчих колективів міста.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора