У Харкові підірвали автомобіль поліцейського

Невідомий підклав вибухівку в автомобіль Toyota Camry 35-річного поліцейського на території Шевченківського району Харкова. Відкрито кримінальне провадження за статтею, пов'язаною із замахом на життя правоохоронця.

Про це розповіла прес-офіцер Шевченківського райвідділу поліції Ірина Мусієнко, передає Укрінформ.

"Інцидент стався о 14:40 на вулиці Отакара Яроша, у районі будинку №19А. Вибух пролунав, як тільки автомобіль рушив з місця. Вибухівку було підкладено під заднім колесом. Постраждалий госпіталізований до міської лікарні швидкої допомоги з незначним травмами. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 348, пов'язаною із замахом на життя правоохоронця", - відзначила Мусієнко.

За її словами, поки що немає офіційної інформації про постраждалого: "Він точно поліцейський, хоча і не співробітник нашого відділу".

"На місці випадку працюють слідчі та оперативна група відділу, а також піротехніки і співробітники ДСНС. Детальна інформація буде пізніше", - додала Мусієнко.

За її словами, автомобіль зовні значних ушкоджень не має, лише спущені шини.