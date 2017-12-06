У Києві намагались штурмувати наметове містечко прихильників Саакашвілі

У Києві біля Маріїнського парку правоохоронці спробували штурмувати наметове містечко активістів, які підтримують Міхеїла Саакашвілі, повідомляє УП.
Зазначається, що серед прихильників Саакашвілі є постраждалі, проте їх кількість не уточнюється.
Протестувальники зміцнюють барикади та зносять шини до наметового містечка.
Сам Саакашвілі перебуває під охороною в готелі Київ.
У прес-службі Міністерства внутрішніх справ зазначили, що діяли на виконання доручення Генеральної прокуратури.
Співробітники поліції та СБУ зранку 6 грудня в наметовому містечку біля Маріїнського парку проводили заходи з розшуку та затримання Міхеїла Саакашвілі.
У відомтсві також додали, що активісти почали чинити супротив і провокувати правоохоронців.
Наразі під будівлею Верховної Ради посилено наряди правоохоронців.
Нікого з учасників акції не затримували.
#Київ: Вранці на виконання доручення ГПУ поліція та СБУ проводили заходи з розшуку та затримання М. Саакашвілі. Активісти почали чинити супротив і провокувати правоохоронців. Під ВРУ посилено наряди правоохоронців.— МВС України (@MVS_UA) 6 грудня 2017 р.
Нікого з учасників акції не затримували. pic.twitter.com/AnGG4vrDXw