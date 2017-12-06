У Києві намагались штурмувати наметове містечко прихильників Саакашвілі

У Києві біля Маріїнського парку правоохоронці спробували штурмувати наметове містечко активістів, які підтримують Міхеїла Саакашвілі, повідомляє УП.

Зазначається, що серед прихильників Саакашвілі є постраждалі, проте їх кількість не уточнюється.

Протестувальники зміцнюють барикади та зносять шини до наметового містечка.

Сам Саакашвілі перебуває під охороною в готелі Київ.

У прес-службі Міністерства внутрішніх справ зазначили, що діяли на виконання доручення Генеральної прокуратури.

Співробітники поліції та СБУ зранку 6 грудня в наметовому містечку біля Маріїнського парку проводили заходи з розшуку та затримання Міхеїла Саакашвілі.

У відомтсві також додали, що активісти почали чинити супротив і провокувати правоохоронців.

Наразі під будівлею Верховної Ради посилено наряди правоохоронців.

Нікого з учасників акції не затримували.