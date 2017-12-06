У Німеччині закликали США утриматися від визнання Єрусалима столицею Ізраїлю

Будь-який крок Сполучених Штатів Америки в бік визнання Єрусалима столицею Ізраїлю буде небезпечним та поглибить близькосхідний конфлікт. Із такою заявою у вівторок, 5 грудня, виступив голова німецького міністерства закордонних справ Зіґмар Ґабріель.

Він заявив: "Визнання Єрусалима столицею Ізраїлю не заспокоїть конфлікт, а найвірогідніше, навпаки, підживить його ще більше". На думку Ґабріеля, це буде "дуже небезпечним розвитком подій" і в інтересах усіх сторін є те, аби цього не сталося. Міністр також додав, що Німеччина та її європейські партнери продовжують підтримувати принцип "двох держав" для вирішення конфлікту між Ізраїлем та палестинцями.

Раніше у ЗМІ із посиланням на американських високопосадовців з'явилося повідомлення про те, що Сполучені Штати Америки можуть визнати Єрусалим столицею Ізраїлю та перенести туди своє посольство протягом найближчого тижня.

У вівторок, 5 грудня, американський президент Дональд Трамп підтвердив намір розмістити дипломатичне представництво США в Єрусалимі під час телефонної розмови із лідером палестинців Махмудом Аббасом. У відповідь Аббас попередив Трампа про "небезпечні наслідки", до яких таке рішення може призвести для мирного процесу на Близькому Сході, а також для безпеки та стабільності регіону та всього світу. Цей намір американський президент озвучив також і в телефонній розмові з королем Йорданії Абдаллою II ібн Хусейном.

Раніше палестинці вже застерігали США від визнання Єрусалима столицею Ізраїлю та заявляли, що у разі, якщо це станеться, це означатиме "повне руйнування мирного процесу". Як відомо, статус Єрусалима є одним з найскладніших питань мирного процесу між ізраїльтянами та палестинцями. Як Ізраїль, так і палестинська автономія офіційно вважають Єрусалим своєю столицею, не визнаючи такого права за іншою стороною.