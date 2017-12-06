У Вінниці відкрили пам’ятну дошку сотнику армії УНР Семену Якерсону

У рамках відзначення 100-річчя Української революції та з нагоди 120-річчя від дня народження сотника української армії Семена Якерсона на розі вулиць Соборної та Івана Шиповича відкрили меморіальну дошку на його честь. Місце розташування обрали невипадково. Відповідно до особової справи, яка зберігається у Держаному архіві Вінницької області від 1928 року про надання права на виїзд за кордон матері Якерсона Єлизаветі Овсіївні, вказується її адреса проживання – «вулиця Соколова, 3». Нині вона має назву Івана Шиповича, але будинок Якерсонів до наших днів не зберігся. Тому меморіальну таблицю встановили на будівлі Вінницького торгово-економічного інституту, який розташований поруч.

Пам’ятну табличку виготовив заслужений художник України Володимира Овраха. Каже, що робота виконана у бронзі – це класичний матеріал для меморіальної таблиці: в центрі його овальний портрет, по боках – інформація українською мовою та на єврейській мові – ідиш. Внизу вказані роки народження і смерті. А зверху – символи держав України та Ізраїлю на чорному габро.

«Вважаю, що це одна із оригінальних речей у Вінниці, – зазначає скульптор. – Ескіз погоджували чотири рази, особливо переклад на ідиш, єврейську мову, навіть в Ізраїль дзвонили, бо хотіли, щоб все було правильно. Виготовляли таблицю два місяці. Ініціаторами встановлення виступив благодійний фонд «Героїка» та інші неурядові громадські організації. Координував роботу Центр історії Вінниці».

Довідково: Семен Якерсон народився у Вінниці у 1897 році, походив з єврейської міщанської родини. Закінчив Одеське артилерійське училище вийшов прапорщиком до Одеської гайдамацької бригади військ Центральної Ради. Там, на півдні України, Якерсон приймає рішення, яке змінило його життя – він стає офіцером війська новопосталої Української республіки. Одеська гайдамацька бригада, Перший дієвий полк імені Винниченка, Третя залізна дивізія, Гарматний курінь Першої Кулиметної дивізії – це далеко не повний перелік військових переліків, в яких служив Семен Якерсон. З 1920-х років жив в еміграції. Під час Другої світової війни потрапив у гетто, де загинув у 1944 році.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора