У ЄС звинуватили Генпрокуратуру у перешкоджанні роботі НАБУ

Європейська служба зовнішніх дій звинуватила Генпрокуратуру у перешкоджанні роботі НАБУ. Про це йдеться у заяві за підписом спікера Майї Косьянчич про ситуацію у сфері боротьби з корупцією в Україні, опублікованому на сайті відомства.

"Публічне розкриття розслідування корупції з боку Генеральної прокуратури значно ослаблює здатність Національного антикорупційного бюро України ефективно проводити розслідування і підриває довіру громадськості до ефективної боротьби з корупцією", - йдеться в заяві.

У Брюсселі нагадали, що боротьба з корупцією залишається ключовим елементом розвитку відносин України та ЄС і відзначили, що від ефективності антикорупційної компоненти залежить успіх усіх інших реформ.

В Євросоюзі закликали українську владу "посилити свої зусилля для того, щоб забезпечити незалежність, операційну здатність та ефективність антикорупційних інституцій". "Роботу цих органів треба посилювати, але не підривати", - дорікнули в ЄСЗД.

Нагадаємо, 29 листопада стало відомо про затримання агента НАБУ співробітниками СБУ, які отримали відповідний дозвіл від ГПУ. Мова йде про передачу 15 тис. дол. Діні Пимаховой - першому заступникові голови Державної міграційної служби. В ГМС заявили, що "протягом кількох місяців агент НАБУ, виконуючи незаконні вказівки окремих керівників НАБУ, неодноразово намагався спровокувати Діну Пимахову, пропонуючи великі суми хабарів за прийняття нею незаконних рішень щодо легалізації в Україні громадян В'єтнаму та Ірану, яких не існувало в реальності".

У НАБУ дії СБУ і ГПУ назвали "диверсією". Згідно з повідомленням, суть "диверсії" полягає в тому, що посадові особи СБУ, нібито використавши інформацію, яка стала їм відома в процесі виконання службових обов'язків (здійснення прослуховування телефонних номерів в межах розслідувань НАБУ), "не просто розкрили цю інформацію одному з об'єктів негласних слідчих дій, звівши нанівець піврічну роботу детективів НАБУ, але і завербували цю особу для подальшого незаконного тиску і кримінального переслідування працівників Національного бюро".