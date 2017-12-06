Українська армія стала однією з найсильніших у Європі, - Гройсман

За короткий час українська армія стала однією з найсильніших у Європі та входить до 30 найкращих армій світу.

На цьому наголосив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у вітанні з нагоди Дня Збройних Сил України.

"Українська армія стала однією з найсильніших у Європі та входить до 30 найкращих армій світу. І головне - в суспільстві зросла повага до своїх захисників та їх ризикованої професії, а разом з тим невпинно зростає і соціальний статус військовослужбовців. Особливо зворушливо бачити, як сотні людей із квітами урочисто виходять зустрічати військові підрозділи, які повертаються з ротації в зоні антитерористичної операції додому", - зазначив Гройсман.

Він нагадав, що лише чотири роки тому внаслідок безкарного та усвідомленого розкрадання та знищення держави Збройні Сили України перебували на межі розвалу.

"Ми пам'ятаємо той безпрецедентний народний волонтерський рух, який і досі докладає всіх зусиль, щоб забезпечити наших бійців усім найнеобхіднішим, ми пам'ятаємо мужність і рішучість наших бійців та офіцерів, особливо у перші два роки війни, коли ворог застосував сили проти нашої держави. Тоді перед усією країною стояло надважке завдання - модернізувати армію в умовах ворожої агресії та активних бойових дій", - каже прем'єр і додає, що тепер у нас є всі підстави гордитися українським військом.

Нині Збройні Сили України здатні виконувати завдання найвищого рівня складності, а наші солдати та офіцери є висококласними фахівцями, підкреслив Гройсман.

За словами прем'єра, перед урядом стоїть нове завдання – до 2020 року Збройні Сили України мають відповідати всім базовим стандартам НАТО. "Впевнений, що нам вдасться досягти запланованого і в середньостроковій перспективі вийти на досягнення стратегічної мети – набуття членства нашої держави в Альянсі", - зазначив він.

Гройсман подякував всім бійцям та офіцерському складу Збройних Сил України за сумлінне та мужнє виконання військового обов’язку та захист Батьківщини та віддав шану загиблим героям, які віддали своє життя, захищаючи рідні домівки та нашу країну.

"Бажаю всім військовослужбовцям Збройних Сил України міцного здоров’я, професійного зростання, бойової удачі, щасливого повернення додому!", - додав Гройсман.