Українське підприємство буде постачати комплектуючі для продукції Mercedes

Нове державне підприємство "Електричні системи", що входить до складу "Укроборонпром", стало офіційним постачальником комплектуючих для продукції Mercedes. Про це повідомляє прес-служба концерну.

"В нас працювала група аудиторів Daimler. Після ретельної перевірки вони дали позитивний висновок щодо нашого заводу. Нас офіційно визнали постачальником Mercedes", - повідомив керівник "Електричних систем" Олександр Тіщенко.

Він також додав, що це стало можливо завдяки партнерству з американською компанією Delphi, яка вже має успішний досвід співпраці з "Укроборонпромом".