"Укрзалізниця" скасує 10 непопулярних поїздів

ПАТ "Укрзалізниця" скасує 10 поїздів внутрішньоукраїнського сполучення.

Про це повідомив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов, передає "Слово і діло".

"За чинних напрямках ми провели оптимізацію графіка. Ми скасовуємо деякі потяги, які не користувалися популярністю. Замість скасованих потягів ми пропонуємо альтернативний варіант проїзду пасажирів", - сказав Кравцов.

У зв'язку з призначенням нових маршрутів "Укрзалізниця" скасує такі поїзди:

№767/768 Київ - Луцьк (замість нього курсуватиме альтернативний поїзд № 98/97 Київ - Ковель);

№757/758 Київ - Могилів-Подільський (альтернативний поїзд № 341/342, 47/48 Москва - Кишинів);

№327/328 Суми - Зернове (замість цього потягу пасажири можуть користуватися поїздами з пересадкою на станції Конотоп);

№686/685 Одеса - Ізмаїл (альтернативний поїзд № 146/145 Київ - Ізмаїл);

№409/410 Харків - Лисичанськ (альтернативні поїзда №609/610 Харків - Лисичанськ, №46/45 Ужгород - Лисичанськ);

№221/222 Київ, Житомир - Білгород-Дністровський річний (альтернативний маршрут №248/247 Одеса - Київ, Житомир);

№127/128 Харків - Бахмут (альтернативний поїзд №96/95 Маріуполь - Бахмут);

№793/794 Харків - станція Імені Тараса Шевченка на Черкащині (альтернативний поїзд №127/128 Харків - Ковель);

№90/89 Жмеринка - Москва (встановлюється курсування причіпних вагонів Жмеринка - Москва в складі поїзда № 56/55 Хмельницький - Москва).