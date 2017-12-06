В Україні змінили правила реєстрації прав власності на землю

Кабінет міністрів України вніс зміни у порядок реєстрації прав власності на землю.

Відповідну постанову схвалено на засіданні уряду, передає Інтерфакс-Україна.

Тепер державний реєстратор у процесі формування заяви про реєстрацію ділянки у режимі реального часу повинен перевірити наявність і відповідність кадастрового номера земельної ділянки у Державному земельному кадастрі.

При відсутності такої інформації держземкадастр зробить технічно неможливим подальші дії і відмовить у держреєстрації.

Також держреєстрація прав власності на земельну ділянку, яка зареєстрована до 1 січня 2013 року, здійснюється за наявності відомостей про цю ділянку у Держземкадастрі.

Відзначимо, що для виправлення недостовірної інформації або додавання її держреєстратор повинен направити у держземкадастр онлайн-повідомлення з інформацією про відсутність даних і на підставі цього кадастровий реєстратор вносить необхідні виправлення.

Крім того, постанова розширює можливості ідентифікації особи з метою отримання інформації з Держреєстру речових прав на нерухоме майно шляхом застосування мобільного електронного цифрового підпису Mobile ID або іншого засобу, що дає можливість однозначно ідентифікувати особу.