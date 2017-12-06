В Україну не впустили журналістів кількох грузинських телеканалів

Українські прикордонники відмовили у в'їзді в країну журналістам кількох грузинських телеканалів. Про це повідомляє "Перший канал Грузії".

Як заявили телеканалу в посольстві Грузії в Україні, у в'їзді до України було відмовлено трьом співробітникам телеканалу - журналісту Соломії Кокіашвілі оператору Зазі Шуквані і інженеру Левану Гулбані.

Відзначається, що співробітників грузинського "Першого каналу" спочатку затримали на кілька годин в аеропорту, а потім оголосили про відмову пускати їх на територію країни.

У грузинському диппредставництві стверджують, що українська сторона пояснила недопуск представників ЗМІ заходами безпеки, хоча офіційних коментарів від МЗС не надходило.

У свою чергу, як пише "Грузія онлайн", ще 5 грудня в Україну не були допущені двоє кореспондентів інших грузинських телеканалів - Тамара Нуцубідзе з "Руставі 2" і Вахо Саная з "Пірвелі". Журналісти стверджують, що отримали відмову у в'їзді, оскільки не змогли вказати мету приїзду до Києва.

Як відомо, вчора екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі затримали за підозрою у сприянні учасникам злочинної організації та підтримки злочинної діяльності. Його мали намір доставити в будівлю СБУ, проте цього зробити не вдалося через сутичок між силовиками і прихильниками політика. Події розгорнулися в районі Європейської площі. У результаті зіткнень протестуючих вдалося звільнити Саакашвілі, розбивши вікна в спецавтомобілі.

У свою чергу, Тбілісі висловив сподівання, що Саакашвілі в ситуації, що склалася навколо нього, буде забезпечений належним фізичним захистом.

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