В ЄС схвалили чорний список країн-офшорів

Міністри фінансів країн-членів ЄС під час зустрічі в Брюсселі схвалили чорний список країн-офшорів. Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії на її офіційному сайті.

До списку включено 17 держав, що не відповідають стандартам ЄС у сфері управління оподаткуванням.

Зокрема, мова йде про такі держави, як Єгипет, Туніс, ОАЕ, Південна Корея, Панама, Монголія, Макао, Тобаго, Намібія, Бахрейн, Палао, Самоа, Американське Самоа, Барбадос, Гренада, Тринідад, Гуам, Маршаллові Острови та Сент-Люсія.

Крім того, ще 47 країн отримали попередження та взяли на себе зобов'язання перед ЄС щодо усунення недоліків в податкових системах.

Як відомо, що раніше було оприлюднено журналістське розслідування Paradise Papers на підставі чергового витоку документів з офшорних фірм про рахунки топ-чиновників. Журналісти виявили в документах прізвища десяти українців, які мають офшорні рахунки на "райських островах". Зокрема, у ньому на підставі витоку документів стверджувалося, що у президента України був офшор на Британських Віргінських островах. Крім того, у розслідуванні фігурували прізвища ще двох українців - топ-менеджера "Нафтогазу" Сергія Олексієнка і одного з колишніх соратників Віктора Януковича Антона Пригодського.