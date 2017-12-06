Від початку року на контрактну службу до ЗСУ вступили 34 тис. осіб, – Полторак

На військову службу до Збройних сил за контрактом від початку 2017 року вступили 34 тисячі громадян. Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак, передає прес-служба відомства.

"Торік контракти на службу в Збройних силах уклали майже 70 тисяч осіб, цьогоріч – 34 тисячі. Більшість з них мають бойовий досвід і потужну патріотичну мотивацію", – зазначив він.

Полторак наголосив, що наразі українська армія переважно контрактна.

"Строковиків у ній приблизно 20 тисяч, і їх не залучають до виконання бойових завдань. Також готовий виконувати поставлені завдання і понад 100-тисячний корпус резервістів, з якими проводиться інтенсивне навчання у складі бригад. Це правильний шлях", – повідомив він.

Міністр оборони також розповів про зарплати військовиків у зоні АТО.

"У пунктах постійної дислокації наші військовослужбовці мінімально отримують щомісяця 7,5 тисячі гривень, на лінії зіткнення – 17,5 тисячі", – підкреслив Полторак.