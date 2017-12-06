Військові у зоні АТО отримають премії від 3 до 5 тисяч гривень, - Порошенко

Українські військові, які виконують завдання у зоні проведення антитерористичної операції, отримають премії від 3 до 5 тисяч гривень. Про це президент Петро Порошенко заявив під час свого робочого візиту до Львівської області 6 грудня, передає "112 Україна".

"Ми переговорили з міністром оборони, знайшли можливості, і тим, хто цього року воював в АТО, буде виплачена одноразова грошова премія. Тим, хто на першій лінії був, – по 5 тисяч, на другій лінії – по 3 тисячі", – наголосив він.

Глава держави підкреслив, що робота із підвищення рівня соціального захисту українських військовиків буде тривати.

Як повідомлялося, у жовтні президент заявляв, що бійці АТО отримають з нагоди Дня захисника премії від 1 до 3 тис. грн.

Сьогодні відзначається День Збройних сил України. Святковий день на честь ЗСУ встановлено відповідною постановою в 1993 році. Дата пов'язана з прийняттям закону "Про Збройні сили України" в 1991 році.