ВРУ ухвалила в цілому закон про запобігання домашньому насильству

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №4952 про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. "За" проголосував 241 народний депутат.

У законодавство ввели визначення "домашнє насильство" - умисне систематичне фізичне, психологічне або економічне насильство щодо теперішнього чи колишнього подружжя або іншого родича, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи. Покарання - громадські роботи 150-240 годин або арешт до півроку, або обмеження волі до 5 років, або позбавлення волі до 2 років.

До повнолітньої людини, яка вчинила домашнє насильство, разом з покаранням, на строк до 3 місяців чи довше можуть застосувати такі заходи:

заборона перебувати вдома у потерпілого,

обмеження спілкування дитиною, якщо насильство було спрямовано проти неї чи вчинене в її присутності;

заборона наближатися до домівки, роботи чи інших місць, де часто буває потерпілий;

заборона контактувати з потерпілим - зокрема за допомогою месенджерів чи інших людей;

направлення на програму для кривдників.

Умисне невиконання обмежувальних заходів або умисне ухилення від проходження програми для кривдників карається арештом до півроку або обмеженням волі до 2 років.

До переліку обставин, які пом'якшують покарання, внесли пункт про скоєння злочину у стані душевного хвилювання внаслідок жорстокого поводження чи такого, що принижує честь і гідність, а також якщо із потерпілим так поводились системно. Так, тяжке тілесне ушкодження, вчинене у такому стані, карається громадськими роботами 150-240 годин або виправними роботами строком до 2 років, або обмеженням волі до 3 років, або позбавленням волі до 2 років.

Злочин на ґрунті статевої приналежності отримав примітку "обставина, що обтяжує покарання". У першому читанні це стосувалося також злочинів на ґрунті сексуальної орієнтації, проте відповідні слова вилучили. Також обтяжуючі обставини має злочин, вчинений щодо подружжя, колишнього подружжя чи близького родича.

У законі уточнили визначення поняття "зґвалтування"- вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи. Карається, як і раніше, позбавленням волі на строк 3-5 років.

Вчинення зґвалтування до подружжя чи колишнього подружжя, або до особи у зв'язку з виконанням особою службового, професійного чи громадського обов'язку, або до вагітної жінки передбачає покарання на строк 5-10 років. Зґвалтування людини молодше 14 років карається тюремним строком на 8-15 років.

Будь-які насильницькі дії сексуального характеру, не пов'язані із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілого (сексуальне насильство) - передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. Щодо особи молодше 14 років - 5-10 років тюрми.