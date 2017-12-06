За день бойовики 11 разів обстріляли позиції ЗСУ

Від опівночі бойовики 11 разів порушували режим перемир'я в зоні АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних сил України, застосовуючи заборонені мінськими домовленостями міномети різних калібрів і танки.

З початку доби на луганському напрямку зафіксовано єдиний обстріл. Ще на світанку окупанти випустили понад десять 120-мм мін на підступах до Новолуганського.

"Епіцентр протистояння перемістився на Приазов’я. Тут, поблизу Широкиного загарбники неодноразово застосовували увесь спектр піхотного озброєння та 120-мм міномети, а зранку по позиціях наших оборонців декілька разів стріляв танк", - зазначають в штабі.

"Також із мінометів різних калібрів ворог вів вогонь неподалік Старогнатівки і Водяного. Оборонців Гнутового противник турбував з гранатометів різних типів, а захисників Богданівки – з озброєння БМП. Також на донецькому напрямку стрілянину з легкого піхотного озброєння зафіксовано поблизу Авдіївки", - додають у прес-центрі.