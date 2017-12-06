Завтра набуде чинності закон "маски стоп"

У газеті "Голос України" 6 грудня офіційно опубліковано закон, який забороняє "маски-шоу" щодо представників бізнесу під час проведення правоохоронцями слідчих дій.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто з 7 грудня 2017 року.

З текстом закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування" можна ознайомитися на сайті видання.

"Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім норм щодо застосування під час судового розгляду відеозаписувальних технічних засобів, які набирають чинності з 1 січня 2019 року", - йдеться у прикінцевих положеннях законодавчого акта.

Серед іншого документ передбачає, що досудове розслідування, а також наступний судовий розгляд автоматично фіксується за допомогою аудіо- і відеозаписуючих засобів.

Згідно з положеннями закону, при проведенні обшуків обов'язково має бути присутній адвокат.

Закон передбачає покарання у вигляді обмеження волі до 5 років за розголошення даних досудового слідства, що принижують людину.

Закон був ухвалений Верховною Радою 16 листопада 2017 року та підписаний Президентом України 1 грудня.