Журнал Time визначив "Людину року"

Американський журнал Time назвала Людиною року учасників руху проти сексуального насильства і домагань, які підтримали акцію з хештегом #MeToo.

"Люди, які порушили своє мовчання про сексуальне насильство і переслідування, належать до всіх рас, всіх класів і професій, вони живуть практично у всіх куточках Землі. Їх колективний гнів прискорив негайні і шокуючі результати. За їх вплив на 2017 рік вони названі Людиною року за версією Time ", - йдеться в заяві журналу.

Друге місце в рейтингу зайняв президент США Дональд Трамп.

На третьому опинився голова КНР Сі Цзіньпін.

П'ятірку "людей року" замикає лідер КНДР Кім Чен Ин.

Кампанія проти сексуального насильства почалася після скандалу навколо кінопродюсера Гарві Вайнштейна, якого низка відомих актрис звинуватила в сексуальних домаганнях. В рамках цієї кампанії люди під хештегом #MeToo почали зізнаватися, що особисто стикалися з сексуальним насильством або домаганнями.