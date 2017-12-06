ЗСУ отримали від США 40 медичних автомобілів Hummer

Під час робочої поїздки до Львівської області 6 грудня президент Петро Порошенко передав воїнам Збройних сил України сертифікати на 40 одиниць медичних автомобілів Hummer, які надійшли зі США.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

За його словами, автомобілі відразу ж відправляться на Донбас.

"Усі сорок автівок роз'їдуться одразу звідси по бойових бригадах в зоні проведення АТО. І з першого дня будуть працювати на українське військо, українського воїна", – зазначив він.

Президент подякував присутньому на заході виконавчому віце-президенту компанії AM General з питань міжнародних оборонних програм Лоуренсу Платту "за цей внесок".

Глава держави розповів, що за допомогою партнера України – США створено унікальний центр імітаційного моделювання: завдяки сучасному програмному забезпеченню на комп’ютерних тренажерах моделюються бойові дії, відпрацьовуються як дії окремого військовослужбовця, так і штабні процедури рівня батальйон-бригада.

У свою чергу, посол США в Україні Марі Йованович підкреслила, що з першого дня незалежності України та протягом останніх років, після спричиненою Росією агресією, Сполучені Штати підтримують Україну у захисті її суверенітету.

"Адже тут, у Яворові, підготовка триває. Спільно сили США, України та країн-союзників працюють пліч-о-пліч над створенням програми всебічної підготовки. І це лише одна із частин допомоги у розмірі 800 мільйонів доларів, що надається США для України у цілях підготовки та бойового оснащення", – зауважила вона.

Йованович зазначила, що сьогодні офіційно передаються 40 сучасних автомобілів, обладнаних для медичної допомоги, що дозволить підвищити рівень реагування та готовності.

"Ці "карети швидкої допомоги" є символом нашої безупинної, відданої підтримки задля покращення спроможності України берегти її найцінніший ресурс – відважних та відданих чоловіків і жінок, що захищають свободу своєї держави", – додала вона.

Протягом 2016-2017 років США передали Збройним силам України 45 медичних Hummer. Автомобіль може перевозити до чотирьох поранених на ношах або до шести сидячих. Кабіна для пацієнтів обладнана системами опалення та кондиціювання, а також системами подачі кисню для шістьох хворих.