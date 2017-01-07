Діти з Луганщини проводять різдвяні канікули на Тернопільщині

У рамках культурного обміну «Схід та Захід разом» 15 дітей з Рубіжанського району Луганської області перебувають на Тернопільщині на Різдвяні свята.

“Із 3 по 9 січня у нашій області різдвяні канікули проводять діти з міста Рубіжне Луганської області. Вони гостюють у сім`ях, які проживають у Теребовлянському районі. Для них організована насичена програма. Дітки вже побували екскурсією в Теребовлянському замку, відвідали печери с. Кривче. У Тернополі із дітьми зустрілися голова облдержадміністрації та голова обласної ради. Після цього школярі побували у торговельно-розважальному центрі, де гралися у боулінг та каталися на ковзанах. Святий вечір провели у теплому родинному колі з сім’ями, в яких вони гостюють і взяли участь у Божественній літургії в Марійському духовному центрі”, – розповідає начальник управління у справах сім`ї та молоді департаменту сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Ігор Чорний.

Проект «Схід та Захід разом» передбачає культурний обмін, вивчення місцевих традицій. Тому для дітей, які приїжджають зі сходу України, в Тернополі завжди готують насичену культурно-розважальну програму відпочинку. Такі поїздки є також психологічною реабілітацією для дітей, якій живуть у прифронтовій зоні.

“На 8 січня запланована поїздка до Збаразького замку та Почаївської лаври”, – каже Ігор Чорний. – “В рамках програми «Схід та Захід разом», починаючи з 2014 року, до нашої області щороку приїжджають діти зі сходу. Це вже традиція. Минулого року на різдвяні свята до нас приїхали близько 230 людей. Загалом у 2016 році упродовж різдвяних, великодніх свят і літнього відпочинку в Тернопільській області побували із Донецької та Луганської областей 410 дітей”.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ, Тернопіль