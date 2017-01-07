Етнічні групи намібійців подали позов проти німецького уряду

Етнічні групи гереро та нама, чиї представники проживають в Намібії подали спільний позов проти німецького уряду до окружного суду Манхеттена в Нью-Йорку.

Вони прагнуть домогтися від ФРН виплати відшкодування за злочини, які вчинялися у Південно-Східній Африці на землях, що контролювалися Німеччиною в період між 1884 та 1915 роком.

Під час колоніального правління Німеччини, йдеться у позові, мали місце убивства, експропріація майна, зґвалтування жінок і дівчат, а також примусові роботи. У 1904-1908 роках гереро та нама повстали проти колоніальної адміністрації. Однак генерал Лотар фон Трота провів масові каральні операції, внаслідок яких загинули до 100 тисяч представників обох народностей. Минулого року Німеччина визнала ці дії геноцидом, однак Берлін відмовився виплачувати відшкодування нащадкам жертв. ФРН веде переговори з урядом Намібії щодо офіційного вибачення за злочини.

У позові оскаржується також виключення представників гереро та нама з переговорного процесу, їхню участь в ньому, стверджують позивачі, передбачає Декларація ООН щодо прав корінних народів. Лідер гереро Векуї Рукоро заявив, що ані його народ, ані представники етносу нама не приймуть жодних вибачень, які не передбачають репарації.

Близько 300 тисяч представників двох етнічних груп проживають на даний час у Намібії.