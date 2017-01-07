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Ізраїль скоротить свої внески до ООН на $6 млн

7 січня, 2017 - 16:00
Фото Reuters

Ізраїль скоротить цього року свої внески до ООН приблизно на 6 мільйонів доларів, висловлюючи таким чином протест проти резолюції Ради Безпеки ООН, яка вимагала від країни припинити поселенську діяльність на палестинських територіях.

"Ця сума представляє ту частину бюджету ООН, яка йде на фінансування антиізраїльських органів. Для Ізраїлю неприйнятно фінансувати ці установи", - написав у п'ятницю, 6 січня, у Twitter ізраїльський посол при ООН Денні Данон.

Речник міністерства закордонних справ Ізраїлю у суботу, 7 січня, підтвердив агентству dpa це рішення: "Держава Ізраїль прийняла рішення скоротити значну частину нашого щорічного внеску (в ООН) а саме 6 мільйонів доларів".

Згідно з даними ізраїльських засобів масової інформації, країна щороку сплачує внесок в ООН на загальну суму у приблизно 40 мільйонів доларів. "Антиізраїльським" у країні, зокрема, вважають Відділення ООН з прав палестинців.

Нагадаємо, вчора в Єрусалимі слідчі вдруге за тиждень допитали голову уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху за підозрою в отриманні ним та членами його сім'ї подарунків від бізнесменів вартістю в сотні тисяч шекелів.

Джерело: Deutsche-Welle
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