На Херсонщині ліквідовують наслідки негоди

Із середини дня 6 січня В Херсонській області, як і в сусідніх Миколаївській та Одеській, різко понизилась температура, і випала велика кількість снігу. Протягом 6 січня на Херсонщині працювали 475 одиниць техніки та 90 рятувальних бригад, які ліквідовують наслідки негоди. Втім, надзвичайних ситуацій уникнути не вдалося.

Як повідомляє обласне управління ДСНС, за минулу добу рятувальники вивільнили зі снігових заметів 91 транспортний засіб, в яких знаходилося майже 300 чоловік. Найбільше потрапляли у безвихідну ситуацію на трасі між містами Херсон і Миколаїв. У 15-ти випадках співробітники ДСНС за допомогою потужної спецтехніки витягували легкові автомобілі, автобуси, вантажні машини і таким чином відновлювали дорожній рух для іншого транспорту. «Найбільше на цій ділянці довелося попрацювати аварійно-рятувальному загону спеціального призначення, на їх рахунку 70 «врятованих» транспортних засобів, з них – 2 швидкі допомоги, 3 автобуси, 20 вантажівок і решта – легковики», – повідомляють у ДСНС.

Рятувальники нагадують, що в усіх райцентрах, містах та окремих селах діють стаціонарні пункти обігріву, де можна сховатися від холоду, випити гарячого чаю, в окремих пунктах – отримати першу медичну допомогу при переохолодженні. Всього в області діють 62 стаціонарні і 2 мобільні пункти обігріву. Їх адреси можна знайти на сайті управління ДСНС в Херсонській області.

В області також продовжуються роботи з відновлення енергопостачання. Внаслідок негоди, станом на ранок 7 січня, без електропостачання в області залишилося 10 населених пунктів – один у Великолепетиському районі, два у Голопристанському районі і сім у Каховському районі. Наразі шість бригад «Херсон Обленерго» виконують роботи по ліквідації знеструмлення.

За даними Херсонського обласного гідрометцентру, 7 січня по Херсонській області очікується сильний сніг, місцями сильний мокрий сніг, місцями ожеледь, місцями сильна хуртовина. На дорогах ожеледиця, снігові замети, снігові накати. пориви вітру 15-20 м/с. По Херсону очікується сильний сніг, хуртовина. На дорогах ожеледиця, снігові замети і снігові накати. Пориви вітру 15-20 м/с.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон