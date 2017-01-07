На Луганщині працівники ДФС вилучили контрафактні сигарети на суму 6,2 млн грн

У Луганській обл. працівники ДФС вилучили контрафактні сигарети на суму 6,2 млн гривень.

Про це повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби (ДФС) Сергій Білан на своїй сторінці в Facebook.

"В ході операції "Акциз-2017" було встановлено, що в складських приміщеннях однієї з компаній, яка зареєстрована в Києві, зберігаються та продаються тютюнові вироби без документів про їх якість та походження. В результаті проведених в Сєверодонецьку і Біловодську п'яти обшуків було виявлено та вилучено понад 230 000 пачок незаконно виготовлених сигарет, обклеєних підробленими марками акцизного податку. Загальна сума вилучених цигарок становить 6,2 мільйона гривень", - написав він.

Зараз тютюнові вироби передано на відповідальне зберігання. Розслідування кримінального провадження триває.