На Одещині заборонили рух транспорту на майже всіх дорогах

З 18:00 суботи і до 8:00 неділі на Одещині заборонено рух транспорту на автодорогах загального користування, крім автодороги М-05 "Київ - Одеса", де обмежено рух вантажних авто.

Про це повідомляє прес-служба Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.

"Через негоду в області з 18:00 7 січня до 9:00 8 січня заборонено рух автотранспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, крім автодороги М-05 Київ-Одеса, де обмежено рух вантажних авто", - йдеться у повідомленні.

У відомстві закликали водіїв із розумінням поставитися до ситуації, уважно слідкувати за повідомленнями щодо стану проїзду дорогами України, бути готовими до очікування ліквідації наслідків негоди дорожніми службами.

Також вказано, що станом на 18:00 суботи діють обмеження руху транспорту в низці областей.

"Через негоду, що панує в Україні, наразі діють обмеження руху транспорту в чотирьох областях: Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Черкаській", - йдеться у повідомленні.