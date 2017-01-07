На Стамбул обрушився потужний снігопад

На Стамбул обрушився снігопад. У ряді районів мегаполісу висота снігового покриву досягла 40 см.
"Снігопад, що обрушився на Стамбул, негативно впливає на життя мільйонів жителів мегаполісу. Висота снігового покриву у ряді районів досягла 40 см", - наголошується у повідомленні Anadolu.
Скасовано або затримано десятки рейсів. Протока Босфор закрита для судноплавства.
Ожеледь на дорогах стала причиною чисельних аварій, у тому числі ланцюгових за участю кількох фур.
Співробітники муніципалітету Стамбула зібрали у спортивному залі "Зейтінбурнуспор" 741 бездомного, надавши їм гарячу їжу.
По мегаполісу в цілому діє цілодобова лінія служби порятунку AKOM WhatsApp.
Нагадаємо, на Херсонщині ліквідовують наслідки негоди.
Джерело: Укрінформ