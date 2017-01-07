ОБСЄ атакували російські хакери, - спецслужби ФРН

Німецькі спецслужби стверджують, що недавні кібератаки проти ОБСЄ здійснили російські хакери, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Федеральне відомство з охорони Конституції (контррозвідка) минулого року виявило кібератаку на комп'ютер Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) і бачить свідчення того, що напад було скоєно з боку Росії", - йдеться в матеріалі.

Видання наводить слова глави відомства Ханса-Георга Маассена, який зазначив, що аналіз очолюваної ним служби показав, що "інфраструктура атаки така ж, яку ми знаємо по інших кібератаках у зв'язку з нападом групи APT28, який також торкнувся німецького Бундестагу позаминулого року". Він нагадав, що проти APT28 є докази, які вказують на російські джерела.

Видання підкреслює явну схожість між двома кібератаками: "проти Бундестагу (в 2015 році) і ОБСЄ, яка працює в Україні". Газета особливо наголошує, що одним з основних завдань цієї організації є місія на сході України.

Атака на комп'ютерну мережу ОБСЄ була здійснена в грудні 2016 року.