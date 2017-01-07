Патріарх Філарет про Донбас: Моя мала батьківщина сьогодні в окупації

Напередодні Різдва патріарх Філарет нагадав, що Донбас - це українська земля, і повинен належати Україні, передає Радіо Свобода.

«Моя мала батьківщина знаходиться сьогодні в окупації, але це українська земля. Ми не повинні забувати, що Донбас - це українська земля! А якщо це українська земля, то вона повинна належати Україні. У Донбасі живе багато вихідців з колишньої Російської імперії, але українська земля їх гостинно прийняла. Але рух, що піднялося за відділення Донбасу і Криму від України - несправедлий. І правда повинна перемогти. А правда в тому, що Донбас був, є і повинен належати українській державі», - сказав патріарх.

Він зазначив, що якщо порівняти життя на окупованих територіях з життям того ж населення Донбасу на неокупованої, то живуть краще на неокупованої території.

«Світ настане тоді, коли населення Донбасу усвідомлює, що зробив помилку», - підкреслив Філарет.